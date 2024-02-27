中評社北京2月27日電／據新華社報導，記者26日從最高人民檢察院獲悉，2023年全國共開展各類巡回檢察3900餘次，發現問題和線索6萬餘個，立案偵查司法工作人員相關職務犯罪140餘人。



據介紹，全國檢察機關突出監督重點，創新監督方式，增強監督剛性，全面履行刑事執行檢察職責。“通過深化‘派駐＋巡回’檢察，推動派駐檢察室與監獄、看守所監控和執法信息聯網‘全覆蓋’，著力解決派駐虛化、人員老化、履職弱化等問題。”最高人民檢察院副檢察長陳國慶說。



據瞭解，最高檢組織各省級院研究制定新一輪巡回檢察三年工作規劃（2023－2025），制定監獄、看守所巡回檢察工作指引，編發監獄、看守所巡回檢察工作手册，為各地檢察機關開展巡回檢察提供基本遵循。直接組織對3個省4所監獄開展罪犯死亡和“減假暫”問題專門巡回檢察；組織跨省看守所交叉巡回檢察，涉及四川、福建、廣西、山東相關看守所；在黑龍江等9個省份開展社區矯正巡回檢察試點。



刑罰執行關係到司法裁判結果的最終實現，其中減刑、假釋、暫予監外執行等刑罰變更執行的公正性尤為重要，是司法公正的“最後一公里”。2023年，全國檢察機關共受理“減假暫”監督案件30萬餘件，同比上升超過25%，經實質化審查，提出書面糾正意見2萬餘人次，既監督防止“紙面服刑”“提錢出獄”，又監督防止“該減不減”“該放不放”。此外，強化社區矯正監督，對監外執行條件消失的，督促收監執行3600餘人。