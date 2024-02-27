陸海警用金門腔狂喊老鄉不要幹了　台退將驚

退役少將栗正傑。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北2月27日電／“2.14惡性撞船事件”，“中國海警”官方微信日前表示，福建海警於2月25日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。對此，退役少將栗正傑26日表示，“從這角度看過去，我懷疑應該是在料羅灣的外海在做巡弋，那影響就很大了，我們怎麼運補金門？再來，他的口音是金門口音，他用金門人去跟金門人喊話，給金門人聽『老鄉不要幹了，我們自己是一家人』，現在這樣麻煩大了”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，從“中國海警”官方微博公布的影片，海警2202、2203、14608、14513等船艦參與此項巡查行動，並且刻意用普通話和閩南語廣播。栗正傑26日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“這個影片裡面有幾點，那個山頭是金門的大武山，他這個角度過去不是從廈門拍的，廈門拍的話會更近，廈門跟金門之間還有一個獅嶼，那是我們部隊有駐軍，從這角度看過去，我懷疑應該是在料羅灣的外海在做巡弋”。



這讓栗正傑表示，“那影響就很大了，我們怎麼運補金門？再來他的口音是金門口音，他用金門人去跟金門人喊話，給金門人聽『老鄉不要幹了，我們自己是一家人』，現在這樣麻煩大了，我覺得賴清德講抗中保台，不要說保台了，保海權、面子、裡子都保不著”，栗正傑最後也說，“他們要求的第一個是賠償，但關鍵是要道歉，那要誰道歉？艇長還是海巡署長道歉？要叫艦長道歉要被法辦欸，這代表艦長做錯了，如果是海巡署長道歉，不但裡子沒了，面子也沒了”。