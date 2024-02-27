王毅出席聯合國人權理事會高級別會議

中評社北京2月27日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在北京以視頻方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高級別會議，並發表題為《凝聚共識，團結合作，共同推動世界人權事業健康發展》的講話。



王毅表示，當前，國際形勢動蕩加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重。要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置。反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。要尊重各國自主選擇人權發展道路。要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識。



王毅強調，聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，秉持非選擇性和非政治化原則。多邊人權機構應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。



王毅說，中國共產黨和中國政府始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為矢志不渝的奮鬥目標，推動中國人權事業實現跨越式發展，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。作為負責任大國，中國積極參與全球人權治理，推動達成一系列重要國際人權公約、宣言。中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水平，將與各方一道，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。