藍禮讓財委會召委予黃珊珊？柯P：順其自然

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）“立法院”各委員會29日舉行召委選舉，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日宣布禮讓民眾黨1席，國民黨“立委”賴士葆透露，可能是財政委員會禮讓白委黃珊珊。台灣民眾黨主席柯文哲27日表示，尊重國民黨，一切順其自然就好。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則說，沒有藍要禮讓黃珊珊這方面的訊息，改革比位置重要，



“立法院”各委員會29日舉行召委選舉，國民黨“立院”黨團經內部表決後，傅崐萁宣布禮讓民眾黨1席，而賴士葆則透露，有人傳Line訊息告訴他，可能是禮讓財政委員會給黃珊珊。不過，國民黨禮讓消息一出，藍營基層傳出炸鍋的消息。



台灣民眾黨主席柯文哲27日一早赴民眾黨“立法院”黨團進行晨會。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，相信我們跟國民黨現階段更需要關注的是“立法院”開議後，“國會”改革、司法改革、媒體改革等優先法案應要先解決，所以民眾黨團、國民黨團三長應該就這些優先法案先搞定。至於召委選舉，我們當然尊重國民黨 一切順其自然就可以了。



黃國昌重申，我們還是認為改革比位置重要啦，那我們是希望說如果有機會的話，跟中國國民黨的黨團三長 我們先針對這個會期，大家可以共同努力、一起推動的優先法案來交換意見 那至於召委的部分，我們就完全尊重 中國國民黨他們那邊，順其自然就好。



媒體追問，賴士葆透露藍營可能禮讓財政委員會召委？黃國昌說，我們沒有相關這方面的訊息，還是強調改革比位置重要，台灣人民、社會期待的是民進黨跳票這麼多年的改革法案能儘速通過，因此我們希望有機會，跟國民黨團三長，針對這個會期，大家有共識、可以共推的優先法案先交換意見。