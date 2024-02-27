召委禮讓民眾黨？葉元之：給黨團談判的彈性

藍委葉元之受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月27日電（記者 俞敦平）有關新會期“立法院”召委選舉，中國國民黨“立院”黨團釋出善意，願意禮讓一席召委給台灣民眾黨來換取未來在法案上的支持一事。國民黨“立委”葉元之今天受訪時表示，這個意見是在國民黨的共識營中提出，目的是希望能夠在議場上和議案上獲得民眾黨的支持，但目前還沒有定案，只是讓黨團有這個彈性去跟民眾黨談判。



葉元之認為，召委禮讓民眾黨的可行性還要看民眾黨的態度，如果民眾黨覺得這是國民黨自己的主動，而不是一種合作的開端，那就沒有意義。他舉例說，他看到民眾黨“立委”黃國昌的感覺是，好像這期召委是國民黨自己要讓的，民眾黨也沒有要跟國民黨爭取，那如果用這種態度的話，國民黨就變成熱眼貼人屁股了，也不見得能換到民眾黨的支持。



另外，葉元之指出，召委禮讓民眾黨還要看讓哪個委員會，因為這個部分也還沒有談。他說，如果是讓財政委員會的話，就代表要讓給民眾黨的黃珊珊，這是國民黨支持者更不能接受的。所以，他覺得後面還有很多步驟要談，這個事情應該還沒有定案。



葉元之說，他比較傾向於在推動議案的時候可以獲得民眾黨的支持，因為畢竟國民黨雖然是相對多數，但並沒有過半，所以如果有民眾黨朋友的支持，那對於推動議案是比較順利的。但是，他覺得這個讓一席召委是國民黨的善意，但是如果要讓也是要對方能夠接受，覺得這是一個開啟合作的敲門磚，但如果沒有因此達到合作的目的，那當然就沒有讓的這種必要性。至於其他國民黨“立委”對於這個議題的反應，他說他不曉得，因為這可能要問黨團。