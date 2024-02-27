中國駐英國使館舉辦新春招待會

中評社北京2月27日電／據新華社報導，中國駐英國大使館24日在英格蘭格洛斯特郡為“里斯本丸”號船幸存者家屬舉辦新春招待會，共同追憶80多年前中國浙江省舟山漁民英勇營救英軍戰俘的感人事跡。



1942年10月，日本軍隊征用“里斯本丸”號客貨船押運上千名英軍戰俘從香港返回日本，途經舟山附近海域被美國軍隊發射的魚雷擊沉，三百多名英俘被中國漁民舍命救起，英軍官兵和英國政府對此深表感激。



中國駐英國大使鄭澤光在致辭中回顧了“里斯本丸”號船營救事件經過，表示正如2022年習近平主席在致“里斯本丸”號船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮絲·維尼的復信中指出，中國浙江省舟山漁民英勇營救“里斯本丸”號船英軍戰俘的感人事跡，是中英在第二次世界大戰中作為盟友並肩作戰、共同抗擊法西斯侵略的重要見證，也是兩國人民結下深厚情誼的歷史佳話。



舟山漁民後代代表吳布偉現場講述了他的祖父參與營救三名英軍戰俘的英勇事跡，展示了當年其祖父和英軍官兵的珍貴合影。他呼籲中國漁民後代和英軍官兵後人共同做中英合作的推動者、維護者，共同傳承戰火中結下的特殊友誼。



長期致力於收集整理“里斯本丸”號船營救事件資料的英國退役軍官布萊恩·費恩祺表示，很高興看到“里斯本丸”號船營救事件越來越廣為人知，鼓勵大家傳承好這份記憶和情誼，共促英中民間友好。



“里斯本丸”號船幸存者家屬代表等200餘人參加招待會。帶著妻兒從英格蘭南部來參加活動的西蒙·彭尼對新華社記者說，讓年青一代瞭解這段歷史有助於他們更好地把握未來。