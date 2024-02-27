紀檢監察機關聚焦經濟發展重點任務

中評社北京2月27日電／據中央紀委國家監委消息，近期，廣東、山東、安徽、遼寧等多省市在春節假期後的首個工作日召開“新春第一會”，貫徹落實黨中央關於經濟工作的決策部署，結合本地區實際情況，部署新一年發展任務。紀檢監察機關立足職責定位，圍繞中心、服務大局，推進政治監督具體化、精準化、常態化，以更加有力有效監督護航經濟社會發展。



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。繼2023年之後，廣東省今年的“新春第一會”再次聚焦高質量發展。圍繞黨中央關於高質量發展的決策部署和廣東省工作舉措，深圳市紀委監委著手制訂關於進一步深化政治監督、以更大力度為全市高質量發展提供堅強保障的實施意見。“將及時跟進黨中央決策部署和省市工作安排，建立健全保障高質量發展清單化、項目化監督工作機制，分批次、滾動式推出重點監督清單，完善台賬管理、動態跟蹤、限期辦結、督查問責、‘回頭看’等制度，聚焦發展新質生產力、實施‘百千萬工程’、對口支援和東西部協作等重點領域，做實政治監督、做深日常監督、做准專項監督，壓緊壓實高質量發展政治責任。”深圳市紀委監委有關負責同志說。



“湖鈉能源鈉離子電池及系統項目被列入今年首批省‘千項萬億’工程重大項目計劃，前期施工許可審批是否順利？推進過程中有無難點、堵點需要協調解決？”近日，浙江省嘉興市南湖區紀委監委聯合該區發展和改革局前往“亞太路科創軸線”項目現場開展監督。



嘉興市今年的“新春第一會”緊扣“著眼長三角、聚合大嘉興、建強主城區，加快打造長三角城市群重要中心城市”主題。“‘亞太路科創軸線’項目是嘉興全力打造長三角城市群重要中心城市的一項重點任務，將為實現高質量發展、建設共同富裕示範區注入新的活力。”嘉興市紀委監委有關負責同志表示，將因時因勢校准監督重點，構建市縣聯動的政治監督項目體系，圍繞長三角一體化等跨地區跨部門重大戰略，健全協同監督機制，凝聚監督合力。

