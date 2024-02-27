貴州：靶向監督優化營商環境

中評社北京2月27日電／據中央紀委國家監委消息，“我的錯誤對營商環境造成不良影響，十分後悔，虛心接受組織處理。”近日，貴州省天柱縣某國有企業國儲林項目部經理助理楊某收到了縣紀委監委送達的處分決定書。楊某利用職務便利，在審批“木材檢尺銷售”中未履行“應檢盡檢”職責，為管理服務對象“大開綠燈”並收受禮品禮金，受到政務警告處分。



聚焦服務保障經濟社會高質量發展，貴州各級紀檢監察機關堅持問題導向，立足職能職責，主動下沉一線開展走訪調研，聽訴求解難題，聚焦經營主體發展、政務服務建設、企業訴求問題辦理、審批服務效率等重點領域，緊盯招商引資項目引進、決策、落地等環節，加強部門聯動，查找廉政風險點，嚴肅查處破壞營商環境背後的“責、風、腐”問題，助力營造良好營商環境。



貴州省紀委監委採取“四不兩直”方式，深入銅仁、黔東南等地的園區企業開展監督檢查，重點瞭解招商政策落實、項目落地、領導幹部包保責任落實等情況，發現問題及時反饋相關部門並督促整改落實。近期，該省紀委監委派駐省商務廳紀檢監察組制定監督檢查工作方案，梳理細化營商環境方面12項重點監督任務清單，制發優化營商環境監督工作提示，組建監督檢查組，深入省商務廳、省市場監管局、省投資促進局等單位開展監督檢查，通過梳理崗位風險點、明察暗訪、個別談話等方式，發現並查處相關人員利用手中的審批權、執法權，在服務企業中違規接受管理服務對象宴請等影響營商環境的違紀違法問題。



貴州各級紀檢監察機關緊緊抓住“一把手”這個關鍵，緊盯招商引資領域權力集中、資金密集、資源富集的重要部門和關鍵崗位，著力發現和嚴肅查處公職人員推諉扯皮、無故刁難等影響企業發展的行為，並通報曝光典型問題形成震懾。



緊盯政務服務、公共資源交易、招商引資等易產生權力尋租、不作為、慢作為等不良作風的環節，黔西南州紀委監委採取“室組”聯動、“組組”協同等方式，深入企業一線、項目現場、服務窗口等開展調研走訪，精準跟進監督，推動解決企業發展難題79個，查處營商環境領域問題101起，給予黨紀政務處分45人，嚴肅懲治公職人員在涉企服務中濫用職權、吃拿卡要等違紀違法行為。

