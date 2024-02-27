安徽：系統治理工程建設招投標領域腐敗問題

中評社北京2月27日電／據中央紀委國家監委消息，繼去年在兩地開展試點探索後，安徽省紀委監委於近日印發工作方案，決定從今年2月起，在全省全面開展為期一年的工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治。



記者日前從安徽省工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治領導小組辦公室瞭解到，去年8月至12月，該省紀委監委在蕪湖市和霍邱縣開展專項整治試點，指導試點市縣加強案件查辦、警示教育、協同聯動和制度建設。試點市縣紀委監委與多部門聯動，多渠道拓展線索來源，共處置問題線索138件，立案29件，留置18人；形成案件剖析材料25篇，編印典型案例選編，召開專題警示教育大會；推動建立監管制度23項。



試點期間，共查處涉嫌職務犯罪案件15件，涉及“一把手”案件9件，占比60%。其中，有的搞“私人訂制”，量體裁衣定向編制招標文件；有的明招暗定，未招先建，甚至“化整為零”規避招投標；有的與不法商人暗通款曲唱“雙簧”，虛增變更工程量；有的吃拿卡要，各環節索要好處，大搞以權謀標、借標生財。



據統計，2021年以來，安徽省紀委監委查處的省管幹部職務犯罪案件中涉及招投標問題的，占比46.4%；基層群眾通過小微權力“監督一點通”平台反映的涉及工程建設問題的，占比52.96%。



“根據試點和以往掌握的情況來看，工程建設項目資金密集、利潤豐厚，是腐敗重災區，領導幹部特別是‘一把手’被圍獵風險大，且涉案金額往往較高。”安徽省紀委監委相關負責同志介紹，工程建設招投標領域涉及鏈條長、風險環節多，窩案串案時有發生，容易形成領導幹部吃立項、招標、資金撥付，下屬吃驗收、結算、維護環環相扣的腐敗鏈條。

