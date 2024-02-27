綠轟寄生“立院”？柯：他們沒什麼可罵我

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲在“立法院”新屆期開始後，每逢周二、周五都騎腳踏車赴民眾黨團與8席“立委”晨會，但也遭綠委批評“寄生國會”。柯文哲27日笑回，啊，反正民進黨也沒什麼可以罵他，習慣就好啦，政治攻擊上的語言就不要理會。資源都是“國家”跟人民的，反正就是做事情嘛。



民進黨“立委”吳思瑤批評柯文哲，民眾黨中央與民眾黨團距離650公尺，每周二、五柯赴民眾黨團晨會是“寄生國會”。



台灣民眾黨主席柯文哲27日一早赴民眾黨“立法院”黨團進行晨會。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，這種政治上攻擊的語言就不要理會，其實民眾黨中央黨部跟民眾黨團還是要密切合作，很多東西都需要交換意見，今天早上就討論護理人員薪資、健保砍藥價的事，大家要有一致的看法，而他1個人來民眾黨團比較容易，若8位“立委”、“立委”辦公室主任、還有黨團同仁全部移過去黨中央，比較不方便。有時候就是客隨主便，一個人可以解決的事情，為什麼要搞到整個黨團得移動？



媒體追問，民眾黨中央是否有增加人力到民眾黨團？柯文哲說，資源也都是“國家”跟人民的，反正就是做事情嘛，不過老實講，現在因為黨團1個月人事費僅新台幣55萬元，單獨要支付那所有人事不太可能，所以中央黨部一定要貼錢雇人過來幫忙。



媒體再度追問，綠營一直攻擊寄生“國會”？柯文哲笑說，啊，反正他們也沒什麼⋯⋯民進黨對他也沒什麼可以罵的，就只能罵這些東西，習慣了聽一聽就好。



媒體也問及，隨扈申請到什麼時候？會否延長？柯文哲說，標準是3個月，因為選後還要謝票等，先跟“警政署”申請3個月，到時候再看看。