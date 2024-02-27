金門漁船事件　洪秀柱：將帥無能累死三軍

國民黨前主席洪秀柱。（中評社 資料照) 中評社台北2月27日電／金廈海域大陸漁船與台灣海巡船碰撞翻覆2死，引發兩岸關係緊張。對此，前中國國民黨主席洪秀柱上午發表聲明指出，整起事件主要是因將帥無能累死三軍。她呼籲賴清德未來政府用人，應以專業為主，不應以酬庸至上，讓海委會主委管碧玲們這類與所任職務毫無專業素養關聯的人尸位素餐。



前國民黨主席洪秀柱22日在臉書發文，痛批綠營政客為了鞏固權位，要“草螟弄雞公”，屢屢對大陸做出挑釁舉動，害人民成“蓋頭鰻”，但民進黨籍雙北市2名女市議員黃淑君、林延鳳卻認為洪秀柱文章是在羞辱海巡護漁、傷害台灣民主，27日上午到台北地檢署告發洪秀柱涉嫌《刑法》誹謗罪。



洪秀柱辦公室表示，洪秀柱在2月22日臉書對年節期間於金廈海域所發生的大陸漁船翻船事件，所做的發言說明如下：



事件本身無論是意外還是驅離刻意造成，都已經造成二位漁民寶貴生命的流逝，海委會不思積極面對處理問題，卻以隱蔽真相甚至一再帶往抗中的風向，實為兩岸之禍。



對於海巡官兵的辛勞本人一向敬佩，但本人認為“將帥無能累死三軍”是該起事件核心問題。



因此，本人再次強調，綠營大小官員不應為了官位試圖討好將接任“總統”的賴清德先生，而做出以意識形態至上卻毫無專業的舉措。也呼籲賴清德“總統”未來政府用人，應以專業為主不應以酬庸至上，讓管碧玲們這類與所任職務毫無專業素養關聯的人尸位素餐。