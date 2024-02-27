富權：“定位論述”有差異賴清德試水溫？

中評社香港2月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：“定位論述”有差異賴清德試水溫？以下為文章內容。



據台灣媒體報導，就在大陸漁船在廈金水域被台灣海巡署驅追而導致翻覆的事件延燒之際，民進黨中國事務部主任吳峻鋕前日在一場由兩岸及海外華人學者共同與會的線上講座中，發表題為《民進黨的訴求》的主題報告，介紹民進黨的主張。對於當前民進黨當局的兩岸政策，吳峻鋕聲稱“台獨黨綱”“已是歷史文件”，實質由一九九九年通過的《台灣前途決議文》所取代，並成為全黨共識。二零零五年“修憲”已落實台灣“主體性”主張，即任何“修憲”都需經台灣地區人民“公投”決定。



吳峻鋕還聲稱，民進黨中國政策的最終目標，是要和中國建立互惠而非歧視、和平而非衝突、對等而非從屬的關係。他引述賴清德在一月十三日的勝選演說內容，指“在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作”，也指賴清德將持續蔡英文路線，“務實地認定台灣已經是『主權獨立國家』，沒有另外再宣布『台灣獨立』的必要，『中華民國』和中華人民共和國主權互不隸屬。”



又名吳振嘉的吳峻鋕的民進黨中國事務部主任之職，雖然是由當時兼任民進黨主席的蔡英文任命，但在蔡英文辭去黨主席、賴清德補選、當選並出任黨主席，對中央黨部中高層幹部進行大整頓之後，仍能繼續出任中國事務部主任，這證明他也是賴清德所信得過的人，甚至已經被賴清德收編，以至已經加入“新潮流系”。——吳峻鋕的妻子、台北市議員簡舒培，就是“新潮流系”的“流員”，並長期受到“新潮流系”的重點培養，先後出任“新潮流系”幹將田秋堇的“立委”辦公室副主任、徐佳青的台北市議員辦公室主任，現為還是民進黨發言人。



吳峻鋕的這個“定位論述”，是在由環球兩岸關係研究會、全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會、上海東亞所贊助的兩岸熱點系列講座上發表的，而點評人則為廈門大學台灣研究中心研究員朱磊，因而被台灣媒體視為蔡英文上台將近八年來的首次“民共對話”。因而不排除這是民進黨中央以至是黨主席賴清德，利用這個具有“標誌性意義”的機會，向大陸方面施放試探氣球，釋放賴清德在“五二零”就職講話中的“國家定位”及兩岸關係論述的定位，從而窺測大陸方面的反應。



當然，不排除賴清德也是要籍此機會，向美國“試水溫”。實際上，美國雖然出於其“圍遏中國”的戰略目標，支持民進黨繼續執政，但卻始終對賴清德“台獨工作者”的“獨派”背景不太放心，擔心其“台獨”所為將會打破“不統不獨，維持現狀”的美國台海政策。因而賴清德在醞釀其“五二零”就職講話的主調時，也得消除美國對他的疑慮。但問題是，倘賴清德按照美國的思維邏輯，在強調“拒統”的同時也聲明“棄獨”，就將必然會引發將其視為“台獨金孫”的“獨派”元老們的強烈反彈。因此，賴清德抓住“民共對話”的難得機會，讓其心腹吳峻鋕，施放自己對“國家定位”及兩岸政策的“試探氣球”，偵探大陸和美國的反應。

