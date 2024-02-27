2024年世界移動通信大會開幕

中評社北京2月27日電／據新華社報導，為期4天的2024年世界移動通信大會26日在西班牙巴塞羅那會展中心拉開帷幕。今年大會主題是“未來先行”，重點關注超越5G、智聯萬物、AI人性化、數智製造、顛覆規則、數字基因6大領域。



世界移動通信大會主辦方全球移動通信系統協會會長葛瑞德在當天的首場主旨演講中呼籲消除數字鴻溝。他說，在互聯網接入方面依然存在社會不平等現象，我們不能讓任何人掉隊。同時他還表示，面對增長乏力的局面應加大投資力度。



提到技術創新時，葛瑞德說，中國運營商在垂直領域表現出色，他們的服務超越了傳統核心的通信領域，雲服務也成為重要的增長引擎。



全球移動通信系統協會首席營銷官拉臘·德瓦爾表示，對未來的優先關注反映出技術變化的速度，大會將同時呈現當前技術和行業各領域的最新趨勢，並通過對話和討論引領前進方向。她說，除了關注移動互聯和數字優先以外，我們希望“讓大會上的展品、演示和思想領導力反映出每一個領域的前瞻性思維”。



據悉，今年大會有約2400家參展商和1100名演講者參會，其中包括中國移動、中國電信、華為、中興、聯想、小米、科大訊飛等近300家中國企業。此外，為初創企業提供發展平台的創新孵化項目今年也迎來10周年，來自100多個國家和地區、涵蓋12個行業的850多家初創企業將在今年大會期間亮相，展示相關領域的產品和技術。



世界移動通信大會是全球移動通信行業的盛會，也被看作行業“風向標”。過去幾年大會深受新冠疫情影響。德瓦爾表示，對今年大會的全面回歸充滿信心，預計今年將吸引大約9.5萬人參會。