投資向“新”密集開工　能源轉型再提速

中評社北京2月27日電／據經濟參考報報導，在碳達峰碳中和目標的背景下，我國能源綠色轉型正在加快推進。近期，一批新能源項目集中開工，相關投資持續增長。與此同時，儲能、氫能等新業態布局力度也在加大。業內預計，2024年，新能源發電累計裝機規模將首次超過煤電裝機規模。



2月26日，中國華能近3400萬千瓦新能源項目集中開工復工，全年預計安排新能源基建投資1500億元。



記者從當日舉行的中國華能2024年新能源項目建設推進會上瞭解到，中國華能堅定不移推進綠色低碳轉型，加快以新能源為重點的戰略性新興產業發展，本次開工復工的新能源項目共計222個，項目以基地型規模化開發為重點，深入實施“四化”開發模式，即北部風光火儲一體化、東部沿海風核智慧能源多元化、西南水風光一體化、中東部風光荷儲多場景融合化。



放眼全國，近期多地新能源項目吹響開工復工“集結號”：四川雅礱江流域，全球海拔最高的大型抽水蓄能電站——道孚抽水蓄能電站於日前開工建設；內蒙古鄂爾多斯市毛烏素沙漠腹地，國家能源集團國電電力蒙西鄂爾多斯采煤沉陷區300萬千瓦光伏基地項目建設快馬加鞭；江蘇最大規模漁光互補新能源項目開工，打造“水上發電、水下養殖”的復合產業模式……



實現碳達峰碳中和目標，同時守住能源安全保障的底線，要求綠色低碳發展堅持“先立後破”，將提升新能源供應能力放在重要位置。



2023年，我國可再生能源保持高速度發展、高比例利用、高質量消納良好態勢，總裝機達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機。風電光伏年新增裝機翻番，接近全球年新增裝機的60%。新能源完成投資額同比增長34%。

