“民主學校”第四期　羅智強邀韓國瑜等任講師

藍委羅智強、葉元之和牛煦庭召開記者會宣布，民主學校第四期將於3月5日至17日舉辦。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”羅智強、葉元之和牛煦庭27日上午一同在“立法院”召開記者會，宣布民主學校第四期將於3月5日至17日舉辦，並將以“國會”改革作為主題，邀請“立法院長”韓國瑜、馬英九等大咖擔任講師，與青年交流。



民主學校發起人羅智強在記者會上宣布，將於3月15日至17日舉辦“民主學校”第四期的青年訓練營，主題為“國會”改革”，邀請了“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、朱立倫主席、馬英九等重量級人物，以及超過40位在野的藍營“立委”，擔任講師或與談人，與30位青年學員進行深入的對話與互動。



羅智強表示，這次的“國會”改革營有幾個特點，第一是講師陣容最豪華，第二是結合“國會”改革議題和青年訓練營隊的目標，第三是創造雙向的交流機會，讓青年能夠認識和瞭解國民黨的“立委”和理念，也讓“立委”能夠聽取青年對於“國會”改革的想法和需求。他說，這次的營隊是一個新的嘗試，也是民主學校的傳統，希望能夠協助國民黨做更多的青年傳承工作，規劃更多符合年輕人需要的主題性營隊，並延伸到各個縣市。



葉元之表示，這個活動對國民黨和年輕人都有很大的意義。他說，國民黨需要拓展年輕票，而辦這種營隊是最實際的方式，不僅可以讓參加的學員更瞭解國民黨的理念和改革，也可以讓更多的學校和社會知道國民黨的努力和成果。



葉元之還說，“國會”改革是當前最重要的議題，但是民進黨卻一直指責國民黨的改革方案違憲，例如“國會”調查權。他指出，“憲法”並不是民進黨說了算，而是要依據大法官的解釋，而大法官已經明確說明“國會”有調查權，並且這是制衡和質詢的輔助權利。他希望透過這個活動，讓年輕人可以更清楚地瞭解“國會”改革的方向和“憲法”基礎。