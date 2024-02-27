新一輪“以舊換新”撬動消費大市場

中評社北京2月27日電／據經濟參考報報導，近日召開的中央財經委員會第四次會議對推動消費品以舊換新作出詳細部署，並強調加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措。這也是繼中央經濟工作會議之後，中央重磅會議再次提出以舊換新並作出詳細部署。有關部委也明確將推動打通以舊換新的難點堵點。



接受記者採訪的業內專家認為，我國耐用消費品更新換代的需求和潛力很大，預計近期將有推動以舊換新的具體利好政策落地，會有效撬動增量和存量兩個市場，推動消費增長勢頭走強。



重磅部署不斷 “以舊換新”成關鍵詞



2023年底召開的中央經濟工作會議在部署2024年經濟工作時提出，要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。2月23日召開的中央財經委員會第四次會議強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。



相關部門在部署今年促消費舉措時也提及以舊換新。商務部表示，將以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動打通以舊換新的難點堵點，穩定和擴大傳統消費，更好地滿足消費品換新、升級的需要。



東方金誠首席宏觀分析師王青對記者表示，這些部署意味著今年促消費政策在重點領域提前發力，有利於提振消費需求，推動上半年宏觀經濟延續回升向好勢頭。

