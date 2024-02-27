電影市場能否持續火熱

中評社北京2月27日電／據經濟日報報導，冬去春來，電影市場經歷了幾年的起伏後，強勁復甦，票房口碑雙豐收，也在人們社交場中製造出一個個熱門話題。市場紅火的背後，電影業在經歷著怎樣的變與不變？這股熱潮如何持續下去？



龍年春節，電影市場再創新紀錄，迎來開門紅。國家電影局發布的數據顯示，2024年春節檔總票房80.16億元，觀影人次1.63億，雙雙刷新中國影史紀錄。以《熱辣滾燙》《飛馳人生2》等為代表的影片實現口碑票房雙豐收，滿足了不同年齡段、不同喜好消費者多樣化的觀影需求，看電影逐漸成為具有儀式感的新年俗。



今年春節檔是2023年電影市場強勁復甦態勢的延續。時隔4年，2023年電影票房重返500億元高位，被認為是中國電影市場復甦新的里程碑。一年多來，無論是票房表現、觀影人次、影片上映數量還是觀眾口碑，都印證了電影產業已經從穩步恢復邁向全面復甦。整個電影產業在政府支持、企業增效、市場規範和觀眾參與的共同推動下，呈現出前景明朗的增長態勢。如今的電影市場有哪些特點？還存在什麼問題？經濟日報記者近日對此進行了採訪。



好口碑來之不易



一桶爆米花，再捧杯汽水，和家人一起享受光影大餐……龍年春節，無論是在一線大城市，還是三四線小縣城，總能看到這樣的場景。農曆正月初一，記者在北京市豐台區保利國際影城凱德大峽穀店門口看到，前來觀看電影的觀眾絡繹不絕。“為了搶到家門口影院的觀影好位置，預售時我就提前買好了正月初一的電影票。”家住豐台區的張先生說。

