高才通女博士：我的人生在香港有很多機遇

左圖：政府預計“高才通”計劃每年可為經濟帶來約340億元的直接增值。右圖：李玉曼表示，香港聯通中外，有非常特別的國際地位和視野，對理工科的發展非常有幫助，機會處處。 中評社香港2月27日電／﻿“我鍾意香港，想在香港落地生根，希望為香港創科發展貢獻自己力量，成為香港創科界最美女博士。”李玉曼對大公報記者說道。



大公報報導，來自河南省的李玉曼去年在港大機械工程系博士課程畢業後，通過“高才通計劃”獲批留港，並在9月加入香港X科技創業平台，從事創投工作。她表示香港聯通中外，有非常特別的國際地位和視野，香港正大力發展建設國際創科中心，對理工科的發展非常有幫助，機會處處，“我的人生在香港有無限的可能性”。＼大公報記者 盛德文（文、視頻）



李玉曼在中國科學技術大學自動化工程讀完本科後，2019年來港就讀香港大學的機械工程系博士課程。去年畢業後，適逢特區政府推出高才通計劃，她決定留港發展，在7月11日申請“高才通計劃”，半個月後獲批通過。



助力高校把研究成果落地



9月1日李玉曼加入香港X科技創業平台任職投資經理，為科創孵化從事創投工作。她表示，創投工作重點是投資人的角色，首先關注的是科學家的創業群體，比如：港大、中大、科大、城大、理大等各個高校的教授及博士生們的創業項目，非常重要的一點是做好投資人的角色。當投資人和他們交流時，要先懂得他們的技術和背景，弄懂他們的技術後，再想辦法通過其他的方式，幫他們在市場上尋找資金、人才，幫助他們落地，“這就是我在工作中作為理工科背景最大的優勢”。



她關注的是智能製造和新能源兩方面的科創項目，工作半年來，一直在做向科學家創業孵化的專題項目。入職後接手的第一個專題就是：一個新型電池材料的專題，負責將本港五大高校的所有有關這個方向的教授、內地和全球有關的企業和產業界人士，以及投資夥伴，全部請到活動現場，幫助這些高校教授的創業項目找到落地的方向，幫助他們把研究成果落地。



其次，跟“高才通”相結合，擔任高才通協會常務理事的她，先後負責組織了二個大型的人才招聘活動。一個是去年10月18日在科學園的創科高才招聘會，幫助科學園內孵化及投資的企業招聘人才，吸引了300人參加，“幫助了身邊很多的師兄、弟和夥伴們在科學園裡找到了工作。”



另一活動是數日前，在港大做的教授天團和創業高才與合夥人配對的招慕盛會，邀請了20組香港大學頂級的創業教授，篩選了60位高才參加活動，促成22對教授與高才的互相選擇，意味著有22個好的創業項目能夠落地，“這些工作令我深感自豪”。



最近，她正跟進中文大學一位教授和學生的一項創業，這是新型電池材料中是一項革新性的創科成果，項目將大大提高電池能量的密度及安全性，“我作為該項目的主要負責人，投資落地後，相信未來該項目很可能跟現在的寧德時代一樣，成為大型的新能源項目，為香港貢獻社會。



“我好喜歡HONGKONG X這個標誌，因為X代表了有無限的可能性，代表了香港的未來，代表了交叉融合，不管是科技、人文的交叉，還是商業、資本的交叉，也代表了我的人生在香港有無限的可能性”。