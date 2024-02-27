中評社北京2月27日電／據人民日報海外版報導，中國是世界上老年人口規模最大的國家，目前60歲以上人口近3億，預計到2035年，中國60歲以上人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%。老齡化催生了相當規模的銀發經濟，也就是以老年人為目標客戶的相關產業。今年1月，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，這是中國首個以銀發經濟命名的政策文件。



發展銀發經濟，既有助於解決老年人口面對的現實問題，幫助老年人提升生活質量，同時也有助於培育發展新動能，推動社會經濟高質量發展。目前中國銀發經濟規模在7萬億元左右，占GDP比重約6%，預計到2035年將達到10%。未來，國家將著力培育高精尖產品和高品質服務模式，讓銀發經濟成為朝陽產業，幫助老年人共享發展成果，安享幸福晚年。



“預備於老”納入範疇



什麼是銀發經濟？與之前的養老經濟、養老產業相比，有什麼新內涵？



對於這個問題，國家發展改革委社會發展司司長劉明在1月22日舉行的國務院政策例行吹風會上做出回答。



劉明說：“關於銀發經濟的內涵，（我們）綜合考量後將其界定為向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。具體來看，包含‘老年階段的老齡經濟’和‘未老階段的備老經濟’兩個方面。”



將“預備於老”（未老階段的備老經濟）的相關產業納入範疇，是銀發經濟的一大亮點。

