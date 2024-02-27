中國消費者協會：假日消費活力加速釋放

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，26日，中國消費者協會發布2024年春節消費維權輿情分析報告。報告顯示，2月9日至2月18日期間，交通出行、景區旅遊、文化娛樂、消費服務等方面維權熱度較高；新的一年，公眾消費信心、消費意願以及消費能力大幅提升。



2024年春節假期共持續8天，22.93億人次跨區域流動，彰顯假日經濟活力與韌性，消費活力加速釋放。返鄉團聚後再合家錯峰出游成為過節新趨勢，年俗游、冰雪游、海島游等度假類消費增長顯著。各地豐富的文旅活動帶動消費高漲，迎春燈會、花市、廟會、舞龍舞獅等大型活動達5108場。



春節期間消費者“吐槽”主要集中於交通出行、景區旅遊、文化娛樂、消費服務等方面。中消協指出，春節假期“供需矛盾”依舊為諸多輿情問題的核心。一方面，既有服務難以滿足消費者的旺盛需求，旅遊消費創下新高的背後，交通擁堵、景區運力不足等問題越發凸顯；另一方面，管理和服務固有觀念亟須打破，服務意識有待提升，消費者對霸王條款、行業陳規等容忍度進一步下降。



中消協建議，各地區各部門應把恢復擴大消費擺在優先位置，確保在春節等高峰期能夠及時調整和調度資源，以緩解供需矛盾帶來的諸多壓力。同時，切實打擊重點消費場所欺客宰客、強制消費、虛假宣傳等違法違規行為，肅清“頑疾”。對旅行社、導游、司機、商戶、酒店等重點服務群體開展針對性培訓，督促其堅守誠信底線。面對消費投訴，應暢通接訴即辦、即訴即賠渠道，快速化解消費糾紛。面對運力瓶頸、景區擁堵，應提前進行旅遊規劃，引導遊客分散旅遊目的地，避免熱門景區和線路的過度擁擠。