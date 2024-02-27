電動自行車亂停亂充電何以積重難返？

中評社北京2月27日電／據法治日報報導，2月24日，“南京2·23火災事故”發生後次日，《法治日報》記者走訪天津市勸業場、晨陽道和北京市東三環附近多個小區看到，存在不少私拉電線、給電動自行車違規充電的現象。除了低層住戶外，一些中高層同樣有飛線垂下。



在一棟總高6層的步梯房4層陽台上，一根足有十幾米長的黑色電線從窗戶伸出，搭著三樓和二樓的防盜窗垂到樓棟入口處的信報箱，電線的底部接著一個插排，插排上正插著電動自行車充電器，就這樣搭在信報箱內。



“難道衹有起火造成人員傷亡才會重視這個問題嗎？！”一位路過的小區居民向記者抱怨道，稱很多居民都非常痛恨這種飛線充電行為，也知道有安全隱患，但多次反映問題，始終沒能解決。



據國家消防救援局統計，2023年全國共接報電動自行車火災2.1萬起，相比2022年上升17.4%；2022年比2021年上升23.4%。有80%的電動自行車火災是在充電時發生的，其中超過一半發生在夜間充電過程中，而90%的電動自行車起火致人傷亡案例則發生在門廳、過道以及樓梯間。



受訪專家指出，近幾年來，電動自行車起火致人傷亡案數量之所以較快遞增，違規停放、充電是重要原因。建議合理劃定停車範圍，平衡交通秩序與百姓停車方便的訴求；採取價格引導方式，在專設的電動車停放、充電區域免費或優惠充電；及時查處飛線充電等行為；物業服務公司加強相應管理；消費者也應選擇正規、知名度高的電動自行車品牌及配件，降低火災隱患。



車位偏少還常被占

