維港海濱增餐飲設施　每月放煙花無人機表演

維港海濱將加入商業設施，估計包括餐飲和表演等，提升海濱吸引力。 中評社香港2月27日電／﻿香港新一份財政預算案將於明日公布，消息指出，將會提出多項刺激旅遊措施，包括每月在維港舉行煙花和無人機表演、更新“幻彩詠香江”、在維港海濱加入餐飲等商業設施，以及推出主題式深度體驗活動等。旅遊業界相信措施有助吸引旅客；海濱事務委員會主席吳永順相信增加餐飲等商業設施，有利提升海濱吸引力，建議政府增撥資源，在中環、灣仔及尖沙咀海濱引入零售、餐飲元素和演出活動。



重新設計“幻彩詠香江”



大公报報導，早前的除夕和年初二的煙花匯演，分別吸引47.9萬人和33.8萬人在兩岸觀賞。消息指政府有見煙花匯演反應不俗，將會在預算案提出，每月都在維港上演煙花和無人機表演。消息人士透露，內地較少地方可以像香港般，在海港放煙花，相信每月舉辦，對內地旅客會有吸引力，表演會按時間、季節或節日呈現不同主題，涉款數億元開支，會交由旅發局構思。



另外，有約20年歷史的“幻彩詠香江”，2017年推出更新版後，形式一直未有再變。現時共有42幢維港兩岸的大廈和兩個景點參與匯演，私人大廈因參與匯演所涉及的經常開支，由大廈各自負責，旅遊事務署及旅發局就負責維持日常運作和保養的開支，以及更新政府大廈燈光和音響設備的費用，每年約要600萬元開支。消息指“幻彩詠香江”會由旅發局重新設計內容，由於涉及的持份者較多，或需時處理，但會盡快完成。



此外，預算案計劃在不同海濱引入更多餐飲、娛樂元素，透過拆牆鬆綁提升海濱吸引力，料交由發展局負責。單車遊、越野跑等深度遊項目亦會加強推廣。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，歡迎每月安排煙火和無人機表演，據去年經驗，在放煙花當日及前後數日，旅客數字可比平日上升約八至九成，建議當局可考慮多舉辦節慶活動，例如在暑假高峰期，舉辦“夏日祭”，配合每月的煙花匯演，相信會為旅客帶來新體驗。



旅遊界立法會議員姚柏良表示，煙花匯演不一定只限於維港，可結合全港18區特色，本港其他區都做類似小型煙花匯演，增添地區氣氛，同時達到吸引旅客的效果。



海濱事務委員會主席吳永順表示，煙花匯演配合大型節日，氣氛會更好，每年四至五次可保持新鮮感和吸引力。



吳永順建議政府考慮額外增撥資源，為中環、灣仔和尖沙咀海濱增加餐飲和表演活動，為旅客提供多元化體驗；至於已成為遊客打卡熱點的堅尼地城海旁，可研究在附近區域增設餐廳等商業元素，讓旅客打卡後可選擇消費。\大公報記者易曉彤