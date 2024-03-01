社評：美國資本市場的繁榮不可能長期持續

中評社北京3月1日電（評論員 喬新生）當地時間2月24日，美國著名金融專家巴菲特公布寫給股東的一封信。這是他寫給股東第46封信。在他的合作夥伴芒格逝世後，巴菲特似乎變得格外消沉。他在信件中直言不諱，強調“不管出於什麼原因，現在的市場比年輕的時候更像是賭場”。這位終身在美國資本市場摸爬滾打獲取巨額財富的投資者發出的哀嘆令人感到凄涼。



考察巴菲特的生平，人們就會發現，他最大的投資不是收購伯克希爾哈撒韋，因為這是一次失敗的投資，而是找到了自己的導師和合作夥伴芒格。巴菲特在信件中形容芒格是“建築師”，而自己只不過是“總承包商”。他表達的意思是，離開了自己的設計師，他不知道未來將向何處去。



事實上，美國經濟就像是迷失在汪洋大海中的一條船。表面上看美國資本市場欣欣向榮，股票價格不斷上漲，巴菲特投資的公司，給投資者帶來豐厚的利潤。但是，巴菲特清楚地意識到，通貨膨脹背景下出現的經濟奇跡，不可能長期持續下去。這或許可以解釋，他為什麼購買日本的株式會社，並且聲稱要長期持有日本株式會社的股票。



究其原因就在於，巴菲特是21世紀的金融家，但是，他非常懷念20世紀的投資環境。投資日本與其說是支持日本經濟的發展，不如說是希望舊夢重溫。上個世紀，日本經濟出現奇跡。這一方面是因為戰後美國大力支持，日本汽車製造、半導體產業蓬勃發展，日本經濟前景光明。進入本世紀後，日本經濟持續衰退。雖然日本政府實施寬鬆貨幣政策，希望振興日本經濟，但是，從目前的情況來看，日本資本市場股票價格不斷上漲，但是，日本國民生產總值已經落後於德國，從世界第三大經濟體變成世界第四大經濟體。巴菲特充分利用日本寬鬆貨幣政策，在日本貨幣市場上借債購買日本的株式會社，試圖借助於日本的株式會社增加投資收益。從目前的情況來看，除非東北亞地區爆發戰爭，美國全力以赴支持日本企業，否則，日本株式會社要想走出困境，恐怕需要相當長的時間。



當然，作為華爾街最成功的投資者，巴菲特2023年收穫頗豐。從投資公司公布的報表來看，2023年巴菲特控制的公司淨利潤高達962.23億美元，超過人們的預期。可是，只要分析巴菲特持有公司的類別什麼就會發現，仍然集中在傳統產業領域。除了美國蘋果公司之外，絕大多數公司都屬於“百年老店”。這說明巴菲特作為價值投資者，仍然熱衷於投資傳統產業。可口可樂、商業銀行、交通運輸、汽車製造仍然是巴西的投資的重點。

