拓展多式聯運　蛇口港半小時到港機場

圖：通過港珠澳大橋陸路接駁，高效推動大灣區世界級機場群形成。 中評社香港2月27日電／除了香港國際機場，本港多家航空公司也積極響應，拓展多式聯運。其中，國泰航空除了過去推出的“海天一票通”和“陸天暢行通”套票外，上月在深圳蛇口郵輪母港開幕的碼頭貴賓室，可謂是進一步完善連接香港國際機場與大灣區的多式聯運模式，升級海天聯運服務。



西九站設預辦登機手續



大公報報導，國泰行政總裁林紹波稱，隨著香港國際機場不斷強化與大灣區內其他城市的海陸路聯繫，國泰在蛇口郵輪母港設立全新貴賓室，為從深圳出發的顧客提供更優質服務體驗。據介紹，國泰航空顧客可在蛇口郵輪母港乘搭代碼共享快船，前往香港國際機場的海天碼頭。目前，每天有11對快船船班往來蛇口港及海天碼頭，船程約30分鐘。



大灣區航空去年底於香港西九龍站開設客戶服務中心，另與香港機管局作出嶄新安排，讓大灣區航空的乘客可在同樣設於香港西九龍站抵港大堂的機管局櫃枱預辦登機手續及託運行李直接送達香港國際機場。大灣區航空也有提供“機票＋渡輪票”，經香港往返指定渡輪港口及其他大灣區。



香港航空主席張有強稱，隨著香港國際機場多個基建項目，以及三跑系統相繼落成啟用，將有效運用香港“機場城市”建設與周邊地區的航空網絡優勢，透過推動不同商營合作模式，深化與大灣區其他城市的“多式聯運”，包括讓內地及國際旅客利用港珠澳大橋，以“空─陸─空”模式，無縫往返香港。