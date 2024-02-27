綠委批在野仇恨質詢　讚陳建仁有天主大愛

綠委林岱樺質詢先要建設大禮，後又對陳建仁大加讚許。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”林岱樺今天進行施政質詢，她在質詢最後對“行政院長”陳建仁說，面對三黨不過半的“立法院”，要表達對你的敬重之意，很多“立委”帶著仇恨對你質詢，菩薩第一美是為慈悲眾生，她大讚陳建仁備詢是實現天主大愛。



本屆“立法院”三黨席次不過半，加上陳建仁目前是看守“內閣”，520之後可能下台。因此，本屆“立法院”施政質詢時，陳建仁一改過去的溫和風格，對於在野黨犀利質詢，陳也立即回擊，甚至發生與在野黨互嗆等狀況。



林岱樺是高雄“立委”，質詢提到關於高雄新四輕建設延宕。她說，現在老四輕無法面對新挑戰，中油四輕工安事件頻傳，因此大家都期待新四輕，創造新四輕是三贏。原本是在2022年環評，2028年投產，但是現在延宕，2024年環評，2026開始建廠，2030正式投產，她呼籲應該加速新四輕。



她也說，自己是帶著高雄民眾期待來建言，若可以趕快啟動新四輕，未來可以創造45000個就業機會，促進產業升級、落實能源轉型、引進低碳製程等，有助於污染降低，還給高雄市民乾淨的環境。



陳建仁回應說，我們會加速評估核定。



林岱樺詢問能否520以前拍板定案？“國發會主委”龔明鑫說，已經在“行政院”進行審核了。

