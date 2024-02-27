許淑華：韓國瑜任民主基金會董座能溝通兩岸

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）台灣民主基金會預計3月改組，董事長慣例由“立法院長”擔任，但民進黨對國民黨院長韓國瑜表示疑慮，基金會恐成“親中工具”。國民黨南投縣長許淑華今天表示，基金會董座慣例就是“立法院長”擔任，綠營不應預設立場，亂扣帽子，為了政治利益破壞慣例，且依她對韓的瞭解，不只能與國際交流，也能溝通兩岸緩解緊張關係，某方面是替民進黨政府省麻煩。



具有半官方色彩的台灣民主基金會，每年都能獲得“外交部”挹注逾新台幣1.5億元預算來推廣國際交流，按照往例，董事長一職都是由“立法院長”擔任，基金會今年3月將進行董事會改選，卻傳出民進黨方面醞釀擋下韓國瑜，由於民進黨在17席董事中至少掌握9票，韓國瑜能否順利就任，各界關注。



與韓國瑜交情深厚的南投縣長許淑華27日出席“信義鄉原民運動會”開幕式，針對韓出任民主基金會董事長可能生變受訪表示，民進黨若尊重長期以來的慣例及政黨政治默契，希望在民主基金會董座改選議題上，不要預設立場，甚至是亂扣帽子，無憑無據就要抹紅他人。



許淑華指出，從最近院會韓國瑜主持議事的表現可以看到，非常超然公正的秉公行事，由韓國瑜出任民主基金會董事長，相信也能處理好相關職務的義務與責任，民進黨在沒有憑據之下，妄稱韓國瑜接任民主基金會董座會導致基金會成為“親中統戰的工具”，完全是不負責任的揣測、無意義的政治語言。



許淑華呼籲，民進黨應該要敞開心胸，不必凡事都要政治考量，依她對韓國瑜的瞭解，不只能與國際交流，也能溝通兩岸緩解緊張關係。換個角度想，如果未來能因此多的一個平台跟管道在兩岸之間建立起溝通的橋樑，就當前兩岸關係嚴峻，衝突風險攀升的當下，應該是好事才對，這也替民進黨政府省去了很多麻煩！