夏寶龍來港考察／香港是幹事創業的天堂

中評社北京2月27日電／據大公網報導， 2月26日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在政府總部與香港商會代表座談，聽取意見並互動交流，約40名本地及外國商會代表參加了座談會。大公報記者從香港中華總商會、香港工業總會、中華進出口商會、中企協、廠商會、香港總商會等商會的與會人士瞭解到，夏寶龍主任就“怎麼看香港營商環境”“怎麼看香港未來發展前景”“怎麼看企業在香港的發展”等重大問題與商會代表進行深入交流。



法治水平舉世公認 香港營商環境一流



與會者認同，評價一個城市的營商環境，國際上有公認的指標體系，不是誰說了什麼，也不是誰寫一篇什麼文章就能改變的。舉世公認的一流營商環境，是香港的金字招牌。



香港的法治水平國際一流、舉世公認。香港在法治和司法獨立相關的國際排名一直位居前列，在很多領域媲美甚至超過其他普通法地區。海牙國際私法會議、亞非法律協商組織香港區域仲裁中心、國際調解院籌備辦公室等國際法律組織在港設立機構。香港的法律服務匯聚了全球頂級機構的從業人員，全球排名前100的律師事務所半數以上在香港執業。



香港的國際金融中心地位優勢顯著。香港是全球最重要的證券市場，截至2023年底，香港股票市場總市值31萬億港元，全球排名第八；是全球第四大外匯交易中心；是全球重要的國際銀行中心，截至2023年9月底，全球排名前100的銀行有73家在香港營業，持牌銀行總資產超過3萬億美元。香港還是全球最重要的保險市場，亞洲最大的國際資產管理中心和私人財富管理中心、全球主要的債券發行中心、全球最大的離岸人民幣中心，擁有健全的法律監管制度和金融體系。



香港的商業網絡和專業服務發達。貨物、資金、人才和資訊自由流動，是世界最自由經濟體之一，全球重要的貿易中心和內地主要的出口市場，香港國際機場是世界最繁忙的國際空港之一。

