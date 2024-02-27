藍委：扁執政民主基金會董座也是王金平

藍委葉元之受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）針對民進黨政府可能不依慣例讓中國國民黨“立法院長”韓國瑜出任台灣民主基金會董事長一事，中國國民黨“立委”賴士葆今天批評，依慣例就是“立法院長”兼任民主基金會的董事長，歷年來都如此，即便陳水扁執政，也是國民黨的王金平來擔任基金會董事長，現在綠營卻因為韓國瑜要因人廢事，這會貽笑大方。



國民黨“立委”葉元之也批評，民進黨是莫名其妙，現在在帶風向說擔心韓國瑜當上董事長後會如何如何，如果這說法可以成立的話，他也擔心民進黨賴清德當“總統”，可以讓賴不就任嗎？



台灣民主基金會預計三月改組，董事長依往例由“立法院長”出任，但有媒體報導，該董事會由13位至17位董事組成，由於民進黨政府掌握5席董事，在藍綠“國會”席次相當下，韓國瑜要順利當上董事長，有很大變數。



賴士葆今天在“立法院”受訪時強調，這針對性太強了，大可不必，這某種程度是“國會”自主的一塊，應該要尊重這體制，在“立法院”大家最喜歡講一句話，就是依法依規，因為法律跟規定是不一樣的，沒有規，就是依慣例，所以照慣例應該就是韓國瑜當基金會董事長。



賴士葆說，如果真不讓韓國瑜擔任董事長，民進黨政府須給理由，總不能說韓不是民進黨籍的就不可以，或者因為他是韓國瑜，所以不行，這些都不是理由。



葉元之則說，民進黨現在只要不管韓國瑜做什麼，就是雞蛋裡挑骨頭，就如韓國瑜日前會見AIT處長孫曉雅時，只不過順勢喬了一個拍照位置，就被民進黨形容成色魔一樣。



葉元之強調，民進黨講的話真的是不用理，該怎麼樣就怎麼樣，如果可以因為擔心就讓一個人不用去做董事長，不好意思，賴清德也不要當“總統”了，因為他非常擔心賴清德能不能勝任這位子。