中評社北京2月27日電／“小微濕地面積雖小，但數量眾多，保護好了能夠釋放生態大能量。去年國家林草局推動發布首個關於小微濕地保護與管理規範的國家標準，及時回應了我提出的推進小微濕地高質量發展的建議，為濕地保護管理提供了重要的技術指導。”全國人大代表、重慶市梁平區委書記錢建超說。



他告訴記者，重慶市梁平區境內擁有眾多人工湖泊和河流、溝渠、水庫、農田、池塘等小微濕地，與老百姓的生產、生活息息相關。由於缺少規範指導，以前開展濕地保護與利用都是摸著石頭過河，引入社會資本發展“小微濕地＋”也比較困難。於是，他在2023年全國兩會期間提出圍繞小微濕地保護修復探索制定系列相關技術標準的建議，很快受到國家林草局的重視。



隨著我國生態文明建設步伐的不斷推進，生態功能顯著的濕地越來越受到重視，近年來全國兩會上涉及濕地保護的聲音多了起來。僅在2023年，國家林草局承辦濕地保護修復方面的建議提案就達到49件。



國家林草局高度重視建議提案辦理，會同各協辦單位認真研究辦理答覆意見，與代表委員反復溝通辦理情況，並將辦理建議提案與實際工作相結合，努力把合理建議轉化為具體的政策措施，得到代表委員的認可。



“去年我在全國兩會期間提出支持青海申報國際、國家重要濕地的建議，6月底就收到被采納的反饋。”全國人大代表、青海大學畜牧獸醫科學院副院長董全民說，2023年9月全國人大常委會代表工委、環資委會同國家林草局有關負責人，邀請他一起赴青海西寧市、玉樹州等地進行實地考察並召開座談會，進行充分溝通、探討。



2023年，青海省的隆寶灘濕地被列入國際重要濕地，烏蘭都蘭湖、曲麻萊德曲源、澤庫澤曲3處濕地被列入國家重要濕地，這讓董全民很激動。“根據青海濕地資源禀賦強化國際、國家重要濕地建設，有利於加大對重要濕地的保護力度，維護我國生態安全。”



紅樹林是由紅樹植物為主體的常綠喬木或灌木組成的濕地木本植物群落，是特色明顯的濕地生態系統。針對全國政協常委、中國科學院院士、北京大學教授倪晉仁等聯名提出的加快推進深圳“國際紅樹林中心”規劃建設的提案，國家林草局成立籌建工作領導小組，加快推進國際紅樹林中心建設工作。

