為碳市場健康發展提供法律保障

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，《碳排放權交易管理暫行條例》日前公布，自今年5月1日起施行。國務院新聞辦公室2月26日舉行國務院政策例行吹風會，生態環境部副部長趙英民、司法部立法四局局長張要波對條例進行全面解讀。



開啟我國碳市場的法治新局面



趙英民介紹，《碳排放權交易管理暫行條例》是我國應對氣候變化領域第一部專門的法規，首次以行政法規的形式明確了碳排放權市場交易制度，具有里程碑意義。



他表示，條例重點就明確體制機制、規範交易活動、保障數據質量、懲處違法行為等諸多方面作出了明確規定，為我國碳市場健康發展提供了強大的法律保障，開啟了我國碳市場的法治新局面。



張要波介紹，條例堅持全流程管理，對構成碳排放權交易的要素和各個主要環節做到全覆蓋，力求不留空白、不留盲區。我國碳市場總體還屬於新事物，條例要為碳市場的運行提供基本的遵循，確保規範有序，同時在相關制度設計上，要保持必要的彈性，為今後的探索發展留出足夠的空間。



嚴控、嚴查、嚴罰數據造假問題



數據質量是保證碳市場健康平穩有序的基礎，是碳市場的生命線。趙英民介紹，條例對數據質量管理提出了新的更高要求，體現為嚴控、嚴查、嚴罰——



嚴格控制，即明確相關機構和人員禁止事項和處罰措施，通過配套制度規範，持續壓減數據造假空間，通過建設完善全國碳市場管理平台，利用區塊鏈、數字化技術手段，保證數據無法篡改。通過年度核查加日常監管的工作模式，持續強化數據質量審核。

