肯下真功夫，才有硬實力

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，春節後從“過年模式”切換到“工作模式”，一些新興產業企業穩扎穩打，把精力投入到核心競爭力的提升上；一些已經站上“風口”的行業龍頭企業，俯下身子，將眼光落於細處，從具體小事抓起，精耕細作，一個節點一個節點摳，對關鍵、薄弱環節下足苦功夫；還有一些曾經陷入困境的企業，痛定思痛，“瘦身”轉型，穩住現金流，尋找新機會……



春節假期後，記者在園區、工廠、車間走訪發現，這樣下苦功夫、真功夫的企業不在少數，他們不擺花架子、不搞假把式，讓自己沉潛下來，重新梳理任務、檢視項目、調試設備，一切從實際出發，在“真”和“實”上行日日不斷之功。



真功夫貴在一個“真”字。發現真問題，解決真問題，在態度上認真誠懇，方法上不投機、不取巧，認認真真地學，老老實實地做。現實中，一些企業注重短期效益，重顯績而輕潛績、造“盆景”而荒“田地”，往往是看問題、辦事情不夠“真”。下真功夫，是要勇於迎難而上，敢於攻堅克難，研究解決影響發展的根本性問題，把精力放在破解痛點、疏通堵點上，厚植自身競爭優勢，拓展更大發展空間，盡力而為、量力而行。



真功夫重在下功夫幹實事、求實效。創新是企業發展第一動力，我們鼓勵企業在不同賽道“彎道超車”立新功，但首先要實事求是、腳踏實地，確保不“翻車”。與其一味猛踩油門開快車，不如專注提升自身“車技”，選好合適的路線，規避路上的風險，認真規劃找到“超車”關鍵點，扎扎實實走好每一步，通過取得一個又一個階段性成果，累積“小勝”，夯實基礎，開辟新道路。



真功夫立足長遠，追求的不只是“開門紅”，而是“年年紅”；強調的不是寄托於速成捷徑、止步於眼前紅利，而是抓當前、謀長遠，舍得花精力、下足苦功夫，項項累積，久久為功。走訪中，記者瞭解到一家企業，他們從代工廠起步，以技術立身，持續在綠色能源細分領域“打深井”，一步一個腳印，從行業“跟跑”到“並跑”再到“領跑”，如今成長為全球領先、國內市場占有率第一的行業“隱形冠軍”。他們始終相信，甘於沉澱，方能致遠。



企業發展是一個漸進的過程，周期長，回報慢，急不得，唯有走深向實方能推陳出新、創造轉化，需要精耕細作、辛勤培育、逐漸積累方能暴發，衹有肯下真功夫，才能練就硬實力。