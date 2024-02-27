金門漁船案　藍委籲由民間處理減少兩岸衝突

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月27日電（記者 俞敦平）針對大陸漁船翻覆事件，藍委葉元之建議，政府假如無能為力，可以交給民間處理，因為民間力量強大，過去有經驗，可以解決人道問題和兩岸衝突，減少“國家安全”威脅。羅智強則痛批管碧玲，執法沒有錄影導致事實真相不明，還讓基層執法人員背負罪名，海委會主委管碧玲不負責任。藍委牛煦庭則批“行政院長”陳建仁干預偵辦，上帝視角，先下定論，不顧事實。



針對大陸漁船2月14日在金門海域遭台灣海巡攔查，發生碰撞導致船隻翻覆，造成2死2傷的事件最新發展，中國國民黨“立委”羅智強、葉元之和牛煦庭27日上午一同在“立法院”召開記者會後，接受媒體聯訪提出看法。



羅智強指出，民進黨政府在執法過程中沒有錄影，導致事實真相不明，也讓基層執法人員背負過失致死的罪名，這是對他們的不公平和不尊重。錄影不僅是蒐證的程序，也是執法人員的自保工具，可以證明他們的執法是否正當合法。他們引用海委會主委管碧玲在2016年對憲兵指揮部沒有錄影的痛批，質疑她現在為何不對自己的部屬負起政治責任，反而一直抹紅，轉移焦點。



葉元之建議，如果民進黨政府沒有能力處理這個問題，不如就交給民間來處理，因為民間的力量很強大，而且過去都有類似的經驗，比如1990年的閩平漁事件，就是透過民間的力量解決的。這個問題不僅涉及人道問題，也涉及兩岸的衝突，如果拖延不決，對台灣的“國家安全”會有很大的威脅。希望民進黨政府能夠正視問題，不要避重就輕，不要帶風向，不要錯在先，又拖拖拉拉，不願意好好處理。



牛煦庭痛批，“行政院長”陳建仁在事件發生後，就直接定調說船隻不是因為碰撞翻覆，這是有心人士以訛傳訛，這是對金門地檢署的偵辦方向的干預，也是對對岸的家屬的不尊重。陳建仁有上帝視角的毛病，對什麼事情都要先下定論，不顧事實真相，就像之前的黑心綠蛋事件和台中市實驗室污染事件一樣，最後都被法院打臉。他要求陳建仁為自己的言論負責。