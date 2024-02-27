中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，和面、擠壓熟化、拌料調味……經過一台台自動化生產設備，面粉迅速“化身”為一根根麻辣鮮香的辣條。



走進位於湖南省平江縣的湖南麻辣王子食品有限公司生產車間，機器正飛速運轉。自正月初七復工復產以來，公司4條生產線保持滿負荷運轉，每天可生產約200噸辣條。“春節期間辣條消費‘熱辣滾燙’，我們的訂單已經排到3月底。”湖南麻辣王子食品有限公司副總經理李滿良介紹。



“2023年，公司產品銷售額達10.92億元，納稅超1億元，今年目標是將銷售額做到15億元。”李滿良說，企業擴建的“年產25萬噸辣條產業園”項目已開工建設，預計一期將在今年底投產。



小小的辣條，已經成為平江縣域經濟發展的一抹亮色。如今，被稱為“中國辣條之鄉”的平江縣，共有辣條企業116家，年產值200餘億元，辣條產業提供了10.2萬餘個就業崗位。



曾被質疑“不衛生”“不健康”的辣條，何以強勢“突圍”、持續釋放經濟增長活力？記者採訪發現，當地積極推進辣條產業向標準化、智能化、健康化轉型升級，逐漸撕掉辣條的負面標簽，走出現代產業發展新路子。



2020年以來，平江縣關停低端車間30家，改造升級食品企業176家，加速淘汰小作坊、低端車間，推動產業從“野蠻生長”走向規範化。



如今，平江辣條企業面貌煥然一新。在潔淨車間裡，自動化、智能化設備精準控制著濕度、溫度參數和原料配比，確保辣條生產過程乾淨、衛生。



在辣條行業摸爬滾打20多年的李滿良，如今已從小工廠的“好把式”成為管理現代企業的技術專家。“過去辣條‘賣口味’，現在更要‘賣科技’‘賣健康’。”在李滿良看來，強研發成為業界共識，“我們公司每年要拿出占營收近3%的資金用於產品口味、工藝等的技術研發。”



走上健康發展的快車道，平江縣還積極引導企業與高校、科研機構展開“產學研”深度合作，為辣條研發、設備升級等培養專業化人才。



2023年7月，平江縣職業技術學校與企業合作共建的“辣條專業班”首屆學生正式畢業，畢業生張祺如今在一家企業的辣條生產車間擔任技術員。



“小時候吃辣條，要躲著家長偷偷吃。現在到辣條企業工作，家人都非常支持。”張祺說，隨著平江辣條知名度的不斷攀升，從事辣條相關行業成為不少年輕人的選擇。



一根辣條，凝聚了生產者和消費者的信心，讓以辣條為代表的休閑食品產業在平江縣活力湧動，大放異彩。



“2023年，平江食品產業產值達400.7億元，同比增長14.8%。其中辣條、醬幹、方便面、風味小魚等休閑食品產值占比超九成。”平江縣委常委、副縣長仇文娟說，接下來將推進休閑食品產業延鏈補鏈強鏈，在支持企業強化科技研發、優化工藝流程、拓展銷售渠道等方面持續發力，為縣域經濟高質量發展注入動能。