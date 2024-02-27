在國博“讀”王蒙：今天依然青春

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，“或許明天我將衰老，今天仍是青春萬歲”“沒有精神上的自由馳騁就沒有文學”……緩步參觀中國國家博物館“青春作賦思無涯——王蒙文學創作70周年展”，就如同走進王蒙先生“學無涯，思無涯，其樂亦無涯”的青春心境，品讀他“永遠與黨和人民一路一心”的創作人生。



展覽已開放兩月有餘，前來參觀的觀眾絡繹不絕。大家循著“人民藝術家”的創作腳步，感悟這份與時代同行、為人民而歌的赤子之心。



全景記錄70年創作歷程



1953年，19歲的王蒙開始創作長篇小說《青春萬歲》，經過近一年時間，完成了小說初稿。



在展覽“青春萬歲”單元，一件珍貴的展品吸引眾人目光——5卷泛黃的稿紙上，寫著一行行藍色鋼筆字，這正是王蒙創作《青春萬歲》的初稿。



另一邊展櫃中，日記體小說《初戀》手稿背後則有一段跌宕的故事：1956年，王蒙創作了這部小說，但當時未能發表。直到2021年，塵封60餘年的手稿被偶然發現，80多歲的王蒙在原文字中穿插寫下與青年王蒙的對話，以《從前的初戀》為題出版，來了一場“隔空對話”。



展覽還展出了1957年未刊登的《青春萬歲》插畫草稿、《布禮》手稿，以及2023年9月人民文學出版社出版發行的《人民藝術家·王蒙創作70年全稿》61卷等。以時間為軸、以思想為線，觀眾得以體悟王蒙對政治、文化、社會和人生的深邃思考。



“人民藝術家”國家榮譽稱號獎章吸引不少觀眾駐足觀看。2019年，中華人民共和國成立70周年前夕，85歲的王蒙獲頒“人民藝術家”國家榮譽稱號。這位與新中國共同成長起來的作家，懷著對祖國的滿腔摯愛筆耕不輟。

