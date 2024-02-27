殷墟新館！來赴這場“千年之約”

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，河南安陽，洹水之濱。一座青銅色的博物館大氣莊重，與殷墟宮殿宗廟遺址隔河相望——這是殷墟博物館新館。2月26日，這裡正式面對公眾開放。



1928年10月，位於安陽市西北郊的小屯村，考古學家董作賓在此揮出第一鏟，中國考古人科學發掘殷墟的序幕就此拉開。90多年時光倏忽而過，今天，這片土地上文明的過往與輝煌再次濃墨重彩地呈現在世人面前。



這是一場與商文明的千年之約。



青銅器、陶器、玉器、甲骨……約2.2萬平方米的展廳內，近4000件套文物令人目不暇接。展陳文物數量之多、類型之全，都是商代文物展覽之最。它們靜默無聲，卻生動而鮮活地“講述”著“商”是一個何等偉大的文明。



在新館一樓車馬遺跡專題展廳內，考古工作者正在仔細清理殷墟遺址出土的馬車實物標本。1000多平方米的展廳內，集中展示了殷墟出土的23輛馬車。



手鏟微微傾斜，輕輕刮落表層泥土，再用竹簽沿著土層紋路慢慢清理，最後用刷子掃去表層浮土，一個清晰的車輪遺跡便在考古工作者手中顯露出來。這場開在博物館的“考古公開課”載著遊客穿越3000年時光，一窺當年“車轔轔，馬蕭蕭”的壯闊景象。



新館三樓，110餘片首次展出的甲骨記錄了一位商朝小王子的生活日常。考古工作者推測“子”是商王武丁和王後婦好的兒子，是一位熱衷於占蔔的問蔔者。其中一條“子其疫，弜往學”的蔔辭，引起了許多遊客的興趣。

