南京發現六朝梁代禦道、國門

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，記者從26日舉行的2023年度江蘇地域文明探源重要進展匯報會上獲悉，考古人員近期發現了位於南京西街遺址的南朝梁代建康城的禦道和南大門，為研究南京六朝古都文明提供了新實證。



經國家文物局批准，自2017年起南京市考古研究院在西街遺址連續開展發掘工作，共計完成12000平方米面積的發掘。該地塊分布有多達9個時期的地層，堆積自商周直至近現代，完全印證了南京城市歷史沿革。重要發現主要包括商周長幹古城和六朝長幹裡。



據史料記載，六朝長幹裡是建康城的南門戶，交通便利，市肆繁榮，長幹寺、瓦官寺等著名寺廟也位於此。梁代通禦道於長幹裡，新建國門，打造了國都氣派的南大門。



西街遺址考古項目負責人、南京市考古研究院副研究館員陳大海介紹，在此發掘出南朝梁代禦道和國門遺址，目前，已探明的禦道長度210米，路面寬26米，兩側開挖有路溝。國門門址寬約33米，進深約17米，門墩兩邊有磚鋪排水設施，門道殘存鋪磚。兩側城墻為磚包夯土，厚11.5米。國門及城墻外還引南澗水開挖了護城河。



史料記載，朱雀橋、朱雀門是建康城正南方的地標，也是當時人們進出建康城的主要通道。陳大海透露，此次發現的禦道，其北端連接的就是朱雀橋、朱雀門，向南最終延伸至牛首山。



據瞭解，此處六朝遺跡十分豐富，發現越城壘、禦道和國門、水井、窑、灰坑、墓葬等500餘處，出土遺物包括瓷器、磚瓦構件等萬餘件。其中，青瓷數量最大，是除六朝窑址外，出土數量最大、器型最全、品質最高的一次考古發現。部分瓷器為六朝都城或佛寺定制產品，為首次發現，具有重要研究價值。

