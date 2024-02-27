從都市到鄉村：大山裡的戲劇小鎮不是“夢”

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，兩棵巨大的榕樹，一棵叫“智榕”，一棵叫“慧榕”。溫暖的午後，鎮上的老人和孩子習慣聚在榕樹下，老人講、孩子聽，說不完的家鄉故事。不一會兒，榕樹旁由老廠房翻新而成的劇場，大戲就要開演，眾人臉上寫滿期待……



這裡是江西省贛州市會昌縣依山傍水的戲劇小鎮。會昌是傳統的山地農業縣，當地以米粉加工、桔柚種植及藤器製作聞名。2024年，會昌及周邊方圓百里的鄉親又多了一個新去處——戲劇小鎮。



來自上海徐家匯的賴聲川專屬劇場——“上劇場”是設立會昌戲劇小鎮的主要發起方。對上劇場藝術總監、著名戲劇導演賴聲川而言，在會昌當地推出全新的戲劇小鎮及戲劇季活動，是“反哺”家鄉的一項重要事業。



“這些年，我們從上海這樣的繁華都會出發，來到贛南山區進行戲劇新探索，希望不僅為大家提供看戲的機會，更讓‘看戲’成為一種生活方式。讓現代戲劇在相對靜謐的大山裡，有一方土壤。”賴聲川坦言。



年近七旬的賴聲川祖籍江西會昌，游子數十年漂泊，對家鄉的一草一木、風土人情時常掛牽。近年來他常攜團隊往返於上海江西兩地，以戲劇文化助力當地鄉村振興。



“2015年，我們第一次帶戲到會昌，發現單是送演出下鄉還不夠，更重要的是要為當地年輕人提供新的發展機會，或許一些人看了戲，還樂意接受培訓，通過戲劇找到適合自己的工作，掌握一門與舞台相關的手藝。”他這樣設想。



2017年起，“上劇場”向會昌當地定向招收劇場員工，一批有志於戲劇的年輕人走出大山，到上海徐家匯“學手藝”，朱忱是其中的一個。



“當采茶戲裡的鄉音在《暗戀桃花源》的話劇舞台上響起，我的眼眶濕潤了。”在會昌縣城出生並長大的“95後”調音師朱忱整個春節都在戲劇小鎮“盯現場”。朱忱不到30歲，因為戲劇，在家鄉千里之外的“上劇場”，她的命運悄然改變。

