劉連新委員：讓醫療服務更有溫度

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導， “我切身感受到了就醫的便利！”47歲的安徽合肥市民劉女士說，她患有浸潤性乳腺癌，能在當地進行一項名為“熒光原位雜交”的檢查項目對診療十分重要。2023年12月1日，安徽省修訂完善了“熒光原位雜交”檢查的計價說明，允許當地醫院開展這項檢查，讓劉女士和許多需要做該項檢查的腫瘤患者免去了外省就醫的不便。



劉女士可能不知道的是，她感受到的變化與一份全國政協提案有關。



近日，全國政協2023年度好提案名單出爐，由全國政協委員、中國科學技術大學附屬第一醫院（安徽省立醫院）黨委書記劉連新提交的《關於進一步深化醫療服務價格調整的提案》入選58件好提案之一。



見到劉連新時，他剛查完房回到辦公室，就立刻投入到院務事項的處理中，在與記者交流後，又馬不停蹄趕去為接下來的肝臟移植手術做準備……



在劉連新看來，形成一份好提案，離不開長期扎根一線工作的實踐。提案既要反映一線醫護人員的呼聲，又要契合廣大患者的需求。



“醫療服務價格是群眾最關心最直接最現實的利益問題，也關係著公立醫療機構和醫療事業的高質量發展。”劉連新說，他在工作中發現，醫療衛生技術水平正在不斷進步，部分醫療服務價格項目內涵及計價方式卻不明確，新增醫療服務項目審批及醫保准入過程漫長。



“過去複雜的肝膽胰外科手術需要開腹，現在只要打幾個小孔，就可以在腹腔鏡下完成。新技術新項目的開展對縮短住院時間、加速患者康復、提高整體醫療效率有重要意義，但我們的定價標準往往不能及時跟上臨床醫療技術的更新和患者救治的實際需求。”劉連新認為，應盡快從新增醫療服務項目審批及醫保准入、明確醫療服務項目內涵、引入科學定價決策機制等方面著手，優化醫療服務價格改革調整機制。



充分發揮價格杠杆作用，動態調整醫療服務價格；加大醫療服務價格政策供給，推進價格項目結構優化，促進長三角地區價格合理、有序銜接……經過多次走訪多家醫療機構和臨床科室，與醫護人員座談，在2023年全國兩會上，劉連新將來自一線的聲音形成提案。

