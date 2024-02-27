丁亞琳委員：為健康中國建設助力

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，湖北省京山市文峰村村頭巷尾的網球場裡，年齡各異的網球愛好者揮汗如雨，閑暇時與家人朋友來一場休閑賽，已成為不少文峰村民的健身選擇。“很欣慰的是，越來越多的農村群眾在享受和使用公共體育設施。我將繼續致力於為構建更高水平全民健身公共服務體系鼓與呼，努力讓人人公平參與和享有體育公共服務。”全國政協委員、湖北省體育局副局長丁亞琳說。



近年來，以“村BA”“村超”為代表的鄉村體育賽事，豐富了鄉親們的精神文化生活，也帶火鄉村旅遊。“但鄉村體育基礎薄弱、場地設施不足等短板仍然存在，人才匱乏、賽事活動不足、體旅融合發展不夠、農村體育消費活力有待激活等問題仍有待解決。”丁亞琳說。



去年，丁亞琳結合近年來的調研發現與依托高校開展的問卷調查，提交了《加強農村全民健身場地設施建設》的提案，希望借力鄉村振興相關政策，因人、因地加大體育場地設施建設和改造，滿足農村居民日益增長的體育健身需求，為鄉村振興注入體育活力。這份提案得到了相關部門重視。



去年5月，國家體育總局等12個部門出台的《關於推進體育助力鄉村振興工作的指導意見》中提出，要促進城鄉全民健身公共服務資源均衡布局，建設完善鄉村全民健身設施，拓寬全民健身科學化傳播渠道。去年9月，《湖北省全民健身場地設施提升三年行動計劃（2023－2025年）》出台，提出到2025年，全省人均體育場地面積達到3.0平方米以上，建成與人民群眾需求相適應、與人口要素相匹配的縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級健身設施網絡體系。



按照相關政策指引，湖北省體育局組織多期社會體育指導員培訓，培訓內容涵蓋太極、柔力球、乒乓球、籃球、廣場舞等熱門項目，將專業教練送到城鄉居民身邊。



武漢居民俞鄖霞對這些變化感觸深刻。“家門口就有健身器材，3公里外就有健身公園，出門就能健身。去年，在社會體育指導員的指導下，我學會了一套徒步操，堅持練習下來，肩周炎都緩解不少。”59歲的俞鄖霞說。

