藍讓黃珊珊任召委？賴士葆曝台北3藍委反對

藍委賴士葆秀出基層反彈財委會要禮讓黃珊珊的訊息。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團日前結束3天共識營，會中同意授權黨團三長去談禮讓1席委員會召委給民眾黨團。國民黨“立委”賴士葆今天受訪時表示，禮讓沒辦法一聲令下，還是要溝通。若是決定要禮讓財委會，在財委會的台北市三席藍委，他、王鴻薇、李彥秀不會同意。



賴士葆今天也秀出簡訊強調，藍營基層都在傳，將禮讓財政委員會召委給民眾黨“立委”黃珊珊，地方非常反彈，他的辦公室接到不少抗議電話，他說，他很早就支持同黨“立委”羅明才代表國民黨選財政委員會召委，若黨團決定讓給黃珊珊，這就很為難。



“立法院”8個常設委員會將在後天舉行召委選舉，國民黨是否禮讓民眾黨1席召委的議題，近來引來藍營各方正反面的討論。



賴士葆今天上午在“立法院”受訪指出，黨團已經作出決議，他尊重也支持，但以台北市藍委有三席在財委會，他、王鴻薇、李彥秀會持反對意見，羅明才之前已積極爭取，他也簽字給羅表示支持。對他來講，票已經支持羅明才，沒支持別人餘地，不能一身兩賣、三賣。



今天也傳出可能禮讓交通委員會召委，也就是藍委陳雪生禮讓民眾黨“立委”林國成。



賴士葆說，陳雪生爭取到召委，要看陳要不要同意讓，還是要尊重黨團成員，票是“立委”投出來，沒辦法一聲令下，必須要溝通。他直言，要禮讓財委會的話，台北市三席不會同意，其他同不同意，他不知道，禮讓不是簽字就禮讓，沒這回事，這是“立委”一票票投出來，要大家坐下來談，黨團成員同意推舉誰，黨團成員都要同意。



媒體追問，是否國民黨團總召傅崐萁一廂情願禮讓民眾黨？



賴士葆說，這他沒辦法評論，議事規則很清楚，召委是委員大家互推，選票跟選“立法院長”一樣，財委會是15個委員投票，還是回到“立委”本身意願重要，一般來說黨團幹部會召集大家決定，委員會想辦法票票入匭，正常來講要投票。若大家、三黨都同意簽字，用推舉就不投票。