南投原鄉運動會開幕　原民儀式歡迎許淑華

南投縣長許淑華（左）、信義鄉長全志堅向進場運動員致意。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）南投縣信義鄉2024全鄉運動會今天舉辦開幕式，該運動會以原住民為主體，國民黨南投縣長許淑華出席典禮，受到熱烈歡迎，原民著傳統服飾，跳迎賓舞並祝禱吶喊，場面熱鬧。許淑華過去在“立委”任內就經常出席原鄉運動會，今年是第2年以縣長身分參加，她允諾將持續推展體育活動及發展原住民文化，也希望培育更多原民體育人才，為南投縣爭光。



信義鄉全鄉運動會27日舉辦大會開幕典禮，活動為期6天，除了常見的體育競賽，會中也安排包括獵槍競技、射箭、摔角等原住民傳統技藝競賽，參與選手以布農族、鄒族為主，許淑華出席開幕典禮，見證運動員大進場及點燃聖火等儀式，原住民選手身著傳統服飾進入會場，手持獵槍、開山刀等打獵器具，相當特別。



許淑華表示，她非常重視教育及體育發展，在議會的支持下，縣府規劃多項獎助學金，並針對體育競賽，提高教練及選手的獎金，希望將更多優秀的選手留在南投，提高南投體育水準。她並允諾，縣府將積極促進原住民文化扎根、傳承、發展，也希望透過運動會培育原民體育人才，代表南投在體育賽場上發光發熱。



國民黨信義鄉長全志堅說，信義鄉運動風氣興盛，連續70年舉辦鄉運會的傳統可說絕無僅有，位於人和村濁水溪畔的運動廣場擁有全新、完善的跑道與球場等公共設施，經多年爭取才完成整建，場地得來不易，希望成為全體鄉民持續精進各項運動的最佳後盾。