駁賴邀520後留任　陳建仁：與蔡英文同進退

陳建仁與台經長王美花（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）外傳賴清德有意留任“行政院長”陳建仁，台灣民眾黨“立委”張啟楷27日連珠砲詢問陳建仁有沒有可能留任？陳建仁則微笑堅定地表達“去意已決”，陳甚至連蔡英文都搬出來，他說，當初蔡英文邀請他擔任“行政院長”時，就講好到520，他與蔡英文同進退。



“行政院長”陳建仁27日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



張啟楷質詢時，陳建仁先祝賀張選上“立委”，張笑著回，不曉得是不是該恭喜院長，最新的新聞報導，賴清德詢問親信關於陳建仁留任一事。陳建仁一聽笑著說，沒這回事。張追問，陳本來要回“中研院”，會考慮520後繼續留任？陳說，學術研究一向是他的最愛，他要回“中研院”從事研究。



張啟楷並不放棄，持續追問什麼狀況可能留任？沒有任何可能？確定回“中研院”？包括賴清德拜訪？蔡英文開口都不會留任？陳建仁斬釘截鐵地說，當然，對他來說已經離開學術一段時間，該回去了。



陳建仁見張啟楷搬出蔡英文來問，他也以蔡英文的話回應，當時蔡英文邀請他擔任“行政院長”時，就講好到520，陪蔡英文一起同進退。張啟楷說，我們就看看後續發展。