朱立倫悼228　盼族群融合勿製造衝突

國民黨主席朱立倫率國民黨幹部赴228和平紀念公園獻花悼念。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）今年是228事件77周年，中國國民黨主席朱立倫27日上午率領國民黨幹部赴台北228和平紀念公園獻花悼念。對於民進黨政府公布有關228及白色恐怖事件42處不義遺址，劍指當初國民黨蔣介石威權專政，朱立倫表示，不斷檢討是要讓族群融合、國內外和平，任何製造衝突與紛爭的事都不必要。



朱立倫今日上午到台北228公園的和平紀念碑前獻花致意，與會的有國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委兼“立委”許宇甄、文傳會主委林寬裕、“立委”謝衣鳳、李彥秀、林德福、葛如鈞、黨發言人楊智伃，還有台北市文化局長蔡詩萍、新北市228總會理事長洪顯詔、228紀念館首任館長廖繼斌等。



朱立倫會前接受媒體聯訪表示，對於228紀念日，國民黨每年都會表達對於共同和平的努力追求，希望族群融合，過去的慘痛的往事絕不能再發生。此次來追憶亡者、慰問家屬後人，希望國內、兩岸、世界都能和平，這是國民黨的目標。



記者問，民進黨政府公布42處不義遺址，“行政院”也包括在內，劍指國民黨蔣介石威權統治時代造成228與白色恐怖事件？朱立倫說，77年前發生的228事件，國民黨都有不斷反省、檢討、共同面對，努力促進族群融合，讓國際都和平，任何傷害和平、製造衝突與紛爭的事，都是不必要的。



現場下著綿綿細雨，場面莊重，朱立倫關心228家屬代表、默哀，並率領國民黨幹部獻花致意，並繞行和平紀念碑，完成活動儀式再離去。