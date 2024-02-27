徐巧芯：藍沒禮讓召委　藍白合作會更多

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團日前結束3天共識營，會中同意授權黨團三長去談禮讓1席召委給民眾黨團，引來國民黨前秘書長李乾龍批評沒學到教訓，是“被人賣掉，還在幫人家數錢”。對此，國民黨“立委”徐巧芯今天表示，若召委選舉沒禮讓白，雙方合作會比禮讓來得多，聽起來很弔詭，但實際上運作會是如此。



徐巧芯說，確實共識營現場談到很有可能禮讓的是財政委員會，但昨天很多區域“立委”都收到抗議電話，她的選民也都表達反對，希望國民黨保持主體性，這次國民黨在每個委員會都自主爭取到一席召委，這樣的合作是否必要？



“立法院”8個常設委員會將在29日舉行召委選舉，國民黨是否禮讓民眾黨1席召委的議題，近來引來藍營各方正反面的討論。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，民眾黨“立委”黃國昌有說“禮讓召委，未來也不一定會在議案上跟國民黨合作”，所以在召委選舉中的合作上，她個人主張禮讓無黨籍高金素梅，讓全民知道國民黨不會什麼都牢牢抓在手上，或許經過一兩個會期之後，去理解民眾黨再去談也不遲，該禮讓能禮讓，但要是長遠的合作關係。



徐巧芯強調，經過2024大選的藍白合作破局，藍營選民心中當然很氣，反應也會特別激烈，質疑現在藍白合作是能有多緊密？基層還是覺得信任關係是未知數，因此國民黨要保持主體性，未來讓黨員跟選民覺得更信任時，再來談合作與否比較好。