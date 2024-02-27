曹彩雲代表：讓每滴水發揮最大效益

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，“如何保障國家糧食安全，讓每一滴水發揮最大的效益，是我最關心的問題。”全國人大代表、河北省農林科學院旱作農業研究所（衡水市農業科學院）研究員曹彩雲說。十四屆全國人大二次會議召開在即，曹彩雲仍在根據調研不斷補充完善建議，為發展節水農業、保障國家糧食安全貢獻力量。



河北省是產糧大省，同時又是嚴重缺水地區之一，“水糧矛盾”長期存在。發展節水農業，是破解這一矛盾的有效途徑。曹彩雲所在的科研創新團隊主要圍繞生物節水、農藝節水和工程節水等方面開展旱作節水農業研究。



2023年，作為新當選的全國人大代表，曹彩雲圍繞保障糧食生產能力和水資源安全利用，結合多年的科學研究和大量的調研數據，提出了兩份有關節水農業方面的建議。



“我國基本水情是夏汛冬枯、北缺南豐，華北平原人多地少、水資源短缺十分嚴重。水資源短缺已成為食物安全和農業可持續發展的剛性約束，加大節水農業科技創新支撐力度，對破解‘水糧矛盾’問題意義重大。”曹彩雲說，“會後我收到了相關部門的積極回復，工作的方向性和目標性更強了。”



為了搶抓農時、深入調研，去年全國人代會結束後，曹彩雲第一時間投入到節水農業科研工作中，開始進行田間調查采樣。“3月份是老百姓澆第一次水的重要時期。”曹彩雲說，“每一個農時都很重要，都是采集科研數據的關鍵節點。”



這是曹彩雲去年的一份日程表——



3月14日，全國人代會結束後返程；3月15日，趕赴試驗站調查小麥長勢，查看土壤墒情，為接下來小麥春季灌溉施肥作準備，取土壤水分、鹽分和植株等樣品；3月16日，結束景縣基地苗情調研；3月17日，開始進行土壤水分、鹽分、植株等樣品調查……

