施衛東委員：為水利工程管理添智慧

中評社北京2月27日電／據新華每日電訊報導，“現在澆一畝地，一年的水費只要80元，比過去便宜近20%，而且泵機故障率低了很多。”江蘇省南通市通州區劉橋鎮尹家園村黨總支書記陳亞飛對記者說，種糧戶們的獲得感與一份全國政協提案有關。



1月30日，全國政協公布2023年度好提案名單，全國政協委員、南通大學原校長施衛東提交的《關於加強水利工程建設和管理，推動我國水利事業高質量發展的提案》在列。



“我國水利工程建設力度很大，管理維護也要跟上。”施衛東說。



以2023年為例，全國完成水利建設投資11996億元，在2022年首次邁上萬億元大台階基礎上，再創歷史最高紀錄，開工建設農村供水工程2.3萬處，提升1.1億農村人口供水保障水平，農村自來水普及率達到90%，規模化供水工程覆蓋農村人口比例達到60%。



為了寫好提案，施衛東結合自己所承擔的科研項目，先後走訪江蘇省水利廳、江蘇省江都水利工程管理處等單位，調研國家水泵及系統工程技術研究中心、江蘇大學流體機械溫嶺研究院以及新界泵業、利歐泵業等行業重點企業。



調研發現，我國不少水利工程仍然存在標準化程度不高、智能化利用不充分等問題；在農村，農田水利的管護力量偏弱，專業技術人才不足，信息化自動化覆蓋面也不大。



發現問題，更要研究如何解決問題。施衛東帶領他的研究團隊，研製了數字孿生平台等信息化、集成化、標準化技術工具，並與地方部門合作推廣，培訓基層水利技術人員。陳亞飛所在的劉橋鎮，正是施衛東團隊服務的30多個基層點位之一。

