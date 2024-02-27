助力柬埔寨經濟發展和民生改善

中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，汽車駛入柬埔寨西部的豆蔻山脈，山路逐漸變得崎嶇顛簸。由中國重型機械有限公司投資建設的達岱水電站和上達岱水電站就位於這片大山深處。



達岱水電站2015年6月正式投入商業運營以來，年平均發電量約10億千瓦時；上達岱水電站於2022年12月開工建設，建成後年平均發電量將達5.3億千瓦時。兩個水電站的建設將為緩解柬埔寨電力供應緊張、助力柬經濟發展和民生改善作出積極貢獻。



“讓更多的柬埔寨民眾用上放心電”



達岱水電站位於戈公省莫邦縣境內的達岱河上，距離柬埔寨首都金邊約300公里。柬埔寨達岱水電有限公司副總經理呂仕龍指著不遠處的大壩說：“現在是枯水期，水位不高。看到那個閘門了嗎？汛期時水位最高接近閘門頂部。”



達岱河屬於季節性河流，雨季降雨量大，河水容易泛濫。“達岱水電站的建設，有助於遏制當地雨季河水泛濫情況，減少洪災。”呂仕龍說，項目受到當地民眾歡迎和支持。



2010年，呂仕龍到柬埔寨工作。他還記得那時戈公省隔三差五停電，很多山村更是連電都沒有。達岱水電站建成後，當地用電難的問題得以解決。“以前，柬埔寨用電主要靠從泰國、越南等鄰國進口，用電成本高。達岱水電站的建成有助於確保當地用電安全和平抑電價。”呂仕龍說，現在達岱水電站年發電量約占柬全國年發電量的10%。“電力供應上來了，很多村子的日子漸漸好了起來。”



在大壩的值班室，呂仕龍仔細檢查水工機電設備的巡檢記錄等。“值班人員每天都要檢查各項設備是否運行正常，記錄當天的水位、水速等，尤其是在汛期。”呂仕龍介紹，水電站配備有計算機監控系統、安全監測系統等，通過手機應用程序就可以查看水位情況。

