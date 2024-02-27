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開學首日，北京通學公交新開線路206條
http://www.CRNTT.com   2024-02-27 12:12:20


　　中評社北京2月27日電／據央視網報導，從2月26日起，北京通學公交新開線路206條，通學公交試點範圍擴展到城六區和通州、大興共8個區。目前，北京通學公交線路總數已達251條，每日服務學生超1萬人。

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