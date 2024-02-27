青海：線上線下　共享非遺

中評社北京2月27日電／據光明日報報導，從青海省文旅廳瞭解到，2024年春節期間，青海圍繞“歡歡喜喜過大年”“美好青海 共享非遺”“非遺過大年”等主題，開展了“視頻直播家鄉年”及“年文化”相關非遺項目傳承實踐活動。截至目前，青海省共開展線上線下非遺宣傳展示展演活動260場（次），惠及各族群眾近460萬人次。



春節期間，青海省社火展演遍布大街小巷，舞龍舞獅精彩紛呈。“空中雜技”千戶營高台、活潑靈動的竹馬子、傳統老秧歌“四片瓦”等國家級、省級非遺項目成為社火展演中的“王牌”節目。藏族螭鼓舞、回族宴席曲、土族安昭以及漢族民間小調，還有各民族服飾、傳統美食類非遺項目，也在社火展演中大放異彩。



青海各地文旅部門、非遺項目保護單位、傳承人群在抖音、快手、微博、微信視頻號等新媒體平台，圍繞各地優勢非遺項目資源發布短視頻，目前，共發布短視頻352個，瀏覽量220萬人次。同時，全省各地開展豐富多彩、形式多樣的非遺項目傳承實踐活動，涵蓋百餘項非遺項目。國家級非遺項目湟源排燈參加2024“點亮中國燈”——龍年燈會“燈彩迎新春”全國主會場活動，並組織排燈展點亮丹噶爾古城，營造“古城過大年”的濃厚氛圍。省級非遺項目湟中魯沙爾高蹺驚艶亮相河南省春晚，展現高險奇妙的文化魅力。拉伊、鍋莊舞、民歌、曲藝及傳統美食類非遺項目在各地春晚、“村晚”、文藝匯演中發揮了“主力軍”的作用。