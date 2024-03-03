兩會專訪：賈慶國析中美關係走向

第十四屆全國政協常務委員，北京大學中外人文交流研究基地主任，北京大學國際關係學院教授賈慶國接受中評社記者專訪（中評社實習記者 孫禕璠攝） 中評社北京3月3日電（記者 郭至君）今年是中美建交45周年，第十四屆全國政協常務委員，北京大學中外人文交流研究基地主任，北京大學國際關係學院教授賈慶國日前在北京接受了中評社記者的專訪，就當前中美關係，美台互動，兩岸局勢，美國2024年總統大選以及他參與今年全國兩會的提案等內容進行了回答。賈慶國對中評社記者表示，儘管中美關係面臨重重困難，但中美之間的共同利益還是遠遠大於分歧矛盾，兩國之間合作的空間非常廣闊，雙方都應努力使得彼此之間的協商溝通恢復正常化。賈慶國也說，今年美國總統大選充滿變數，而中國從現在就需要思考應對方案，做到心中有數。



以下是專訪全文：



中美對“競爭”理解不同 中國要更多與美國理性派合作



中評社記者：王毅外長在慕尼黑會議上同美國國務卿布林肯進行了會晤，但是在談及中美關係時，布林肯表態強硬，他說：“在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。”對於這樣的說辭您如何分析？



賈慶國：我覺得這句話的原意是，舉行談判或者協商時如果你自己不到場，就沒有人幫你維護你的利益，也就是說你需要參與其中，如果你自己不參與，那麼大家決定的事情可能就對你不利。但是在國內這句話被很多人理解為，如果你不吃掉別人，那就會被別人吃掉。我覺得，國內一些人的理解跟這句話原來的意思有偏差，布林肯的發言可能還是希望包括中國在內的其他國家更多地參與國際問題的討論，交換意見，這樣的話，它們才可以更好地維護自己的利益。我覺得從這個意義上講，布林肯這樣說也沒有錯。就中國而言，中國當然是要參與國際事務，表達自己的觀點，維護自己的利益，這是毫無疑問的，因為中國也不想讓別的國家代替中國做決定。



實際上，這也是以前我們參加國際會議的經歷，有些會議中國人出於各種考慮無法參加，結果其他參會的人在中國問題上想怎麼說就怎麼說，對中國就很不利。如果中國人在場，哪怕他在會議上一句話不說，其他人也會顧及到中國的存在，談及中國的時候就會謹慎一點，但是如果中國沒有人在場，對中國不友好的一些人就可能肆無忌憚拿說事，因為沒有多少人會去幫助中國糾正他。

